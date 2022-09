Via della Scafa e Viadotto dell’Aeroporto al buio, Severini: “I cittadini pagano per un per pericoloso disservizio”

Fiumicino – “Lampioni spenti o accesi a ‘tratti’: alcune vie tra le più trafficate di Isola Sacra da mesi sono al buio. Il problema riguarda soprattutto il tratto di strada che va dal Conad di via della Scafa verso Ostia e il Viadotto dell’Aeroporto: l’illuminazione pubblica è assente, lasciando queste zone completamente al buio e rendendo pericoloso percorrere le carreggiate di sera e di notte”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Considerando che, andando verso l’inverno, le giornate si sono accorciate – sottolinea il Capogruppo – e, facendo buio presto, questo disservizio mira la sicurezza dei cittadini. Cittadini che pagano regolarmente le tasse, me che si vendono negati il servizio dell’illuminazione pubblica. La criticità non è legata al problema attuale dell’energia, ma una problematica che va avanti da troppi anni”.

“E’ ora che le istituzioni, la politica e gli enti competenti prendano coscienza di questo problema – conclude Severini – e che ripristino l’illuminazione pubblica in nome della sicurezza della cittadinanza stessa”.

