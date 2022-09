Ad Ostia torna la Sagra della Seppia: tutti gli appuntamenti dal 3 al 9 ottobre

Ostia – Dopo due anni di stop per la pandemia, torna l’appuntamento con la Sagra della Seppia di Ostia. L’evento, promosso dall’associazione Ostia Ristora, andrà in scena dal 3 al 9 ottobre 2022 all’interno dell’isola pedonale di piazza Anco Marzio e, come per le due precedenti edizioni (2018 e 2019), calamiterà l’attenzione di centinaia di appassionati di buona cucina e prodotti locali.

L’edizione 2022 della sagra si presenta con numerose novità: oltre alla durata di 7 giorni (in passato si è svolta nell’arco di un weekend) e alla nuova location nel cuore di Ostia, cambia anche la formula di degustazione della seppia. I protagonisti dell’evento, infatti, saranno i ristoranti del centro storico di Ostia, sia di piazza Anco Marzio che delle vie limitrofe, che hanno aderito all’iniziativa e che proporranno una serie di piatti e abbinamenti ispirati ovviamente alla seppia.

Dagli sfiziosi antipasti ai grandi classici, dunque, dai fritti al dolce, il pubblico che interverrá alla sagra potrá scegliere tra un ricco ventaglio di proposte, disponibili anche in modalità take-away per essere gustate passeggiando all’interno dell’isola pedonale.

In ciascuno dei locali aderenti verrà posizionato all’ingresso un apposito cartello indicante il piatto o i piatti a base di seppia proposti e il relativo prezzo di vendita al pubblico. L’elenco completo delle attività di ristorazione che hanno scelto di partecipare alla Sagra della Seppia 2022 sarà fruibile tramite un sistema di QR code collegato al sito ufficiale dell’iniziativa. Gli appositi QR code saranno disponibili sui totem posizionati ai 4 ingressi dell’isola pedonale (lungomare Paolo Toscanelli, viale della Marina, via della Stazione Vecchia e via dei Misenati) oltre che sulle numerose locandine posizionate in tutta l’area del centro storico di Ostia.

Come per le prime due edizioni, anche quest’anno la Sagra della Seppia sarà caratterizzata da un ricco programma giornaliero di dibattiti curati da Aldo Marinelli di La Mia Ostia, di show-cooking, di esibizioni musicali e di spettacoli che andranno in scena sul palco che verrà allestito al centro di piazza Anco Marzio. In particolare, spiccano gli appuntamenti di martedì 4 ottobre con le straordinarie imitazioni di Gianfranco Butinar, di mercoledì 5 ottobre con la meravigliosa voce di Laura Teofani e di giovedì 6 ottobre con gli Skill Gear protagonisti della serata intitolata “Ostia in Rap”.

Il programma degli appuntamenti della sagra 2022 si chiuderà venerdì 7 ottobre con l’esibizione di ballo country del gruppo Western Spirit ed il ritmo coinvolgente dei Locos Latino. Nel corso dell’evento, infine, saranno previsti alcuni appuntamenti con i bike-tour organizzati dal team del Sentiero Pasolini.

La realizzazione della Sagra della Seppia di Ostia 2022, è stata resa possibile grazie anche al supporto di alcuni importanti partner commerciali come il McDonald di lungomare Paolo Toscanelli, l’associazione Ostia Imprese e Professioni, Luminor, la British School e le numerose attività del centro storico lidense che hanno aderito all’iniziativa.

Elenco dei locali dove gustare la seppia

Agnese Bistrot e Le Golositá

– Bao con seppia e crema di avocado

– Gnocchetti al nero di seppia

– Insalatina di seppia tiepida e fagiolini croccanti

– Panino Goloseppia

Apero Poke Ostia

– Poke alla seppia

– Seppia fritta

Dea Caffè

– Cartoccio di mare

Ferrara Pizzeria

– Pizza seppia e verze

Gastaldino 2.0

– Tris di Mini burger con vellutata di piselli e soppressata di seppia

– Vellutata di piselli con soppressata di seppia, taralli e finocchietto

Gusto Glam

– Seppia fritta

– Seppia con piselli

– Pizza con la seppia

Kono Gelateria

– Gelato al nero

Krapfen Paglia

– Krapfen salato ripieno di seppia e piselli

La Scaletta Hotel

– Tulipani salati “Sagra della Seppia”

Landi Degustazione e Mescita

– Pasta, patate e seppie

Nudi e Crudi

– Seppie allo Zimino

Old Station Caffé

– Sfizi di seppia con aperitivo

Povero Pesce

– Seppia fritta

– Seppia e piselli

– Diplomatico al nero

Romolo al Centro

– Insalata di mare

Zenzero

– Tonnarelli al nero di seppia con vongole, mazzancolle, datterini, zucchine e fiori di zucca

– Insalata di mare

Il programma della Sagra

Lunedì 3 Ottobre

ore 16.00

Dibattito: “Il rilancio di Ostia e del Municipio X attraverso i media locali”

ore 18.00

Show-cooking con lo Chef Daniele Priori

ore 19.00

Kevin Lengfeld in concerto

Martedì 4 Ottobre

ore 16.00

Dibattito:”Il mare di Ostia come risorsa economica, scientifica e culturale”

ore 18.00

Show-cooking con lo Chef Mirko Pipponzi

ore 19.00

Gianfranco Butinar show

Mercoledì 5 Ottobre

ore 16.00

Dibattito:”Ostia dal futuro al passato”

ore 18.00

Show-cooking con la Chef Anna Maria Palma

ore 19.00

Laura Teofani in concerto

Giovedì 6 Ottobre

ore 16.00

Dibattito:” Ostia tra pineta e fiume come valorizzarla al meglio”

ore 18.00

Show-cooking con il Centro Formazione Professionale Alberghiero di Castelfusano e lo Chef Marco Albeni

ore 19.00

Ostia in Rap – R Capitale ed i freestyler “Choco” e “Combo”

Ore 20:30

Ostia in Rap – Skill Gear

Venerdì 7 ottobre

ore 16.00

Dibattito:”Ostia negli aneddoti sportivi e nella realtà moderna come fonte di campioni in varie discipline”

All’interno esibizione della scuola di Karate – Karate Club Roma Sud

ore 18.00

Show-cooking con l’Associazione Cibo Futuro e lo Chef Angelo Fanton

Ore 19:00

The golden concert

ore 20.00

Western Spirit Ballo Country

ore 21.00

I Locos Latino

