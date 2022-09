Anzio, sostegno alla locazione 2021: ecco come ottenere i contributi

Anzio – Sul sito del Comune di Anzio è online l’avviso pubblico, insieme alla modulistica, per la concessione dei contributi regionali integrativi per il pagamento dei canoni di locazione 2021. (https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_oggetto=5&id_doc=20895)

“Si tratta di un provvedimento utile per tanti cittadini, – informa l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana- che prevede un contributo fino a 2.000,00 euro per ogni singolo richiedente, finalizzato a sostenere le famiglie del territorio in un periodo particolarmente difficile, in seguito all’incremento esponenziale delle bollette per i consumi energetici e dei costi per l’acquisto dei beni di prima necessità”.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modulo allegato all’Avviso Pubblico e presentata entro il termine del 18/10/2022, per per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:

servizisociali.comuneanzio@pec.it

oppure direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune si Anzio, sito in Piazza Cesare Battisti, 25, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Per informazioni telefoniche: 06.98499417 – 491 – 404.

