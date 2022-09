Caos Tpl a Fiumicino: tra proteste e servizio ko, il Comune si fa carico degli stipendi

Fiumicino – Il servizio del Tpl a Fiumicino è ko causa stipendi non versati dalla ditta Trotta agli autisti. La situazione è critica, con corse che saltano e persone (soprattutto studenti) lasciati a piedi, e per porre un freno a questo caos il Comune ha annunciato che si farà carico degli stipendi non versati: “Dopo un’attenta verifica delle norme in materia e in accordo con la società Trotta Bus Service, sarà il Comune ha pagare direttamente gli stipendi di agosto ai dipendenti dell’azienda che gestisce il nostro trasporto pubblico”, fa sapere il sindaco Montino.

“Acquisito l’elenco dei dipendenti, i nostri uffici stanno già provvedendo a versare gli stipendi tramite bonifico – spiega il primo cittadino – operazione che, verosimilmente si concluderà entro domani. I dipendenti vedranno i loro stipendi accreditati nei tempi tecnici previsti dalle procedure bancarie”.

“Data la situazione, il Comune ha ritenuto di dover fare tutto il possibile per tamponare la situazione – conclude il sindaco – prendendo un’iniziativa non comune. Naturalmente, la cifra impiegata per pagare gli stipendi sarà decurtata da quanto dovuto”.

Sulla vicenda interviene anche l’assessore al Tpl, Paolo Calicchio, che ricostruisce l’intera vicenda: “Ieri, in tarda serata, dopo la notizia della nostra lettera al Prefetto (leggi qui), Trotta ci ha fatto pervenire l’elenco completo dei dipendenti del mese di agosto chiedendo al Comune, in base a quanto previsto dalla legge, di pagare al posto loro gli stipendi”.

“Ringrazio la dirigente dell’area Tpl e il dirigente dell’area Bilancio per essersi attivati immediatamente – prosegue Calicchio -. Il nostro obiettivo è tutelare sia i lavoratori sia le cittadine e i cittadini per i quali il trasporto pubblico è un servizio indispensabile e irrinunciabile. Parliamo di centinaia di ragazze e ragazzi degli istituti superiori, dei pendolari, delle persone che devono raggiungere i presidi sanitari”.

L’annuncio della soluzione arriva dopo che in mattinata, davanti al palazzetto di piazza Dalla Chiesa, è andata in scena l’ennesima protesta degli autisti del Tpl di Fiumicino, accompagnati anche da alcune mamme degli studenti della cittadina aeroportuale: “Da gennaio il problema era già palese e fino ad oggi é stato ignorato dall’Amministrazione che ha dormito, insinuando anche che i nostri appelli erano senza fondamento e allarmistici”, il commento di Massimiamo Catini e Giovanna Onorati, esponenti di Azione Fiumicino, presenti alla protesta.

“Ci troviamo di fronte ad una situazione ingestibile: da un lato studenti e lavoratori appiedati e dall’altro autisti e personale dell’azienda senza stipendio. Il Sindaco ci deve spiegare perché non ci ha mai ascoltato e come si è arrivati a un simile disastro in un periodo in cui rincari e bollette pesano sulle famiglie. Noi siamo e saremo sempre dalla parte dei cittadini e dei lavoratori – proseguono Catini e Onorati -. Abbiamo incontrato alcuni rappresentanti del sindacato trasporti per capire e aggiornarci sulla situazione ma, nonostante l’annuncio del pagamento degli stipendi di agosto, non c’è ancora una soluzione definitiva”.

Il tutto mentre in Aula era in corso il Consiglio comunale. Un’assise che il consigliere Baccini ha chiesto di sospendere per far sì che la delegazione delle mamme in protesta contro i disservizi del Tpl fossero ascoltate da tutto il Consiglio comunale, puntando poi il dito contro il Sindaco: “La delegazione delle mamme, tra l’altro selezionate con criteri non oggettivi, sono state ricevute dal primo cittadino e non in Consiglio comunale, dove avrebbero potuto esporre le loro necessità e rimostranze sul disservizio del Tpl per le scuole senza problemi. E’ un argomento che interessa l’intera cittadinanza e non solo il Sindaco. Ritengo utile quindi una sospensione dell’Aula per ascoltare le mamme e risolvere insieme un problema che interessa tutti e sul quale tutti ci impegniamo, in piena condivisione democratica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link