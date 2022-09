Fiumicino – “Abbiamo un vastissimo territorio da gestire ma ogni zona è prioritaria per noi. Il nord del comune di Fiumicino ha da sempre visto forti interventi e continuerà ad essere nuovamente protagonista. Sono infatti partiti i lavori di asfaltatura e ripristino stradale in Viale di Porto a Maccarese e in Via di Torrimpietra”.

A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia, che aggiunge: “Lavori che si aggiungono a quelli già effettuati nelle zone limitrofe, come l’asfaltatura di via del Granaretto a Palidoro, o i lavori di messa in sicurezza via Ovodda ad Aranova, ed in fase di partenza quelli di messa in sicurezza idraulica del secondo lotto di via Siliqua”.

“Proseguono anche i lavori per la realizzazione della nuova piazza ad Aranova ed è in partenza, in quel quadrante, la messa in ripristino di molteplici tratti stradali. Tutto questo fa parte di un grande progetto di ammodernamento e messa in sicurezza partito molti anni fa – conclude Caroccia – al quale l’ufficio Lavori Pubblici si sta dedicando senza sosta”.

