Casa, la Pisana recupera 32 milioni dalle imprese inadempienti nei Piani di Zona

Roma – Su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, sono state approvate sei delibere di giunta per altrettante revoche dei finanziamenti concessi dalla Regione pari a 6,5 milioni di euro nell’ambito del programma “20.000 alloggi in affitto”.

I contributi recuperati negli ultimi anni riguardavano la realizzazione complessiva di quasi 1000 nuovi alloggi nel Comune di Roma e 36 nel Comune di Fiumicino: in particolare, nella capitale erano previsti soprattutto all’interno dei piani di zona di Borghesiana nel Municipio IX, di Monte Stallonara nel Municipio XI, Colle Fiorito e La Storta Stazione nel Municipio XIV.

La maggior parte delle revoche è dovuta alla sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti alle imprese, che non devono trovarsi in procedura di fallimento o in liquidazione, oppure alla costituzione di società di intermediazione immobiliare, con cui volevano assegnare gli alloggi, prevedendo una provvigione da parte degli acquirenti: anche questa condizione era vietata dal bando regionale che aveva messo a disposizione le risorse. In molti casi la cancellazione dal Registro delle imprese è dovuta al fallimento o alla liquidazione delle società, che nel corso degli anni non sono riuscite a ottenere l’assegnazione delle aree su cui costruire da parte del Comune.

“L’Amministrazione regionale è intervenuta per cancellare e riacquisire i fondi assegnati a coloro che non hanno rispettato gli adempimenti normativi, salvaguardando gli interessi di tanti cittadini che hanno investito nell’acquisto di una casa. Questi provvedimenti di revoca hanno già permesso di recuperare circa 32 milioni di euro, che verranno integrati con ulteriori risorse regionali per mettere a disposizione oltre 50 milioni di euro da investire nell’acquisto di patrimonio edilizio già disponibile con l’obiettivo di aumentare in tempi brevi l’offerta abitativa e favorire lo scorrimento delle famiglie in graduatoria” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.