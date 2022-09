Cerveteri, domenica 2 ottobre ingresso gratuito al Museo Nazionale Cerite

Cerveteri – Domenica 2 ottobre l’ingresso al Museo Nazionale Cerite e alla Necropoli Etrusca della Banditaccia sarà gratuito. Nell’ambito dell’iniziativa ministeriale della “domenica al museo”, per l’intera giornata l’accesso ai due siti di Cerveteri sarà libero e gratuito per tutti. Un’occasione per visitare, o per chi già ha avuto modo di vederli, di rifarlo, questi due tempi dell’arte e della cultura etrusca.

“Già in occasione della Giornata Europea del Patrimonio e della scorsa ‘domenica al museo’, sono stati davvero tantissimi i cittadini e visitatori provenienti da altre città a scegliere Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – all’interno del nostro Museo, avranno la possibilità di ammirare i due capolavori assoluti di Eufronio, la Kylix e il Cratere, che dopo un lungo iter con il Ministero dei Beni Culturali, da alcuni anni sono finalmente tornati ad essere esposti, in maniera permanente all’interno della loro casa originaria, ovvero il Museo di Cerveteri. Alla Necropoli Etrusca, sentieri, percorsi e tombe che negli anni, con la preziosa collaborazione delle realtà di volontariato archeologico, insieme alla Soprintendenza, sono nuovamente visitabili e fruibili al pubblico”.

“Per l’occasione – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – organizzata da Artemide Guide anche una visita guidata, alle ore 10:30. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 0699552637 oppure recarsi presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro”.

