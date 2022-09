Fiumicino, approvato il Bilancio consolidato 2021. Anselmi: “Comune in attivo”

Fiumicino – “Oggi in Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio Consolidato dell’anno 2021 che si è chiuso in attivo”. Ad annunciarlo è l’assessore al Bilancio Anna Maria Anselmi. “Nonostante le difficoltà di questi anni, comuni a tutti gli enti locali, Fiumicino chiude con un segno positivo di oltre 8 milioni di euro – spiega Anselmi -. E’ la dimostrazione di una gestione oculata delle risorse senza, comunque, rinunciare o abbassare i finanziamenti per i servizi essenziali come, ad esempio, quelli che riguardano il sociale. Siamo contenti dei risultati ottenuti e abbiamo posto i presupposti perché questa buona pratica si ripeta per i prossimi bilanci”.

