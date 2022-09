Formia Terra d’Asilo: concerto in memoria della tragedia di Lampedusa

Formia – Formia Terra d’Asilo è l’evento musicale a ingresso libero organizzato dalla Cooperativa Sociale Diaconia che si terrà domenica 2 ottobre alle ore 17:30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Formia, nasce in ricordo della tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013 quando, a largo delle coste dell’isola siciliana, persero la vita 368 migranti nel tentativo di arrivare in Italia.

Il pomeriggio del 2 ottobre a partire dalle 17:30 saranno presenti il cantautore Trapano insieme a Maick Mamady che racconterà la sua storia personale di migrante accolto. Seguirà il concerto del gruppo Terrunica Etno Quartet insieme a Benedetto Vecchio, Gianni Perilli e Valentino Caprarelli del gruppo MBL.

Saranno presenti anche degli stand che presenteranno le tante attività sociali della Cooperativa Diaconia, ente gestore della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, come il punto vendita equo-solidale “La Bottega Equa”, la fattoria sociale “Fattoria Vetuscolana” e l’albergo diffuso “Monastero di Sant’Erasmo” a Veroli.

“Con questo evento vogliamo sia ricordare le tante vittime del Mediterraneo, persone che hanno perso la vita per inseguire la speranza di una vita migliore, che ringraziare tutta la comunità formiana per l’accoglienza riservata ai migranti in questi anni. – raccontano da Diaconia – Uomini, donne e bambini che hanno trovato in questa città un “porto sicuro” dove approdare e costruirsi un presente e un futuro. Contribuendo al benessere di tutti.-

A Formia è tutt’oggi attiva l’accoglienza dei titolari e richiedenti di protezione internazionale tramite il sistema SAI gestito dalla Cooperativa Diaconia e dal Comune di Formia. Il progetto mette in campo una serie di azioni che stanno portando alla piena e sana integrazione dei migranti e delle loro famiglie nella comunità locale.

