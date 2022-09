Il “ricatto” di Salvini: “Io al Viminale oppure…”, Meloni smentisce: “Ricostruzioni irreali”

Roma – “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, dopo che in queste ore sulla stampa sono apparsi i dialoghi in cui Salvini chiedeva alla leader di FdI di ricoprire l’incarico di Ministro dell’Interno oppure avrebbe dato solo “appoggio esterno” al nascente Governo.

Lo stesso partito di Salvini, in una nota, smentisce le parole del proprio segretario: “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? Le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni sono totalmente false: il centrodestra ha stravinto le elezioni e governerà bene e senza spaccature per i prossimi anni. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: ieri Salvini e Meloni hanno parlato serenamente di come affrontare i problemi del Paese”. (fonte Adnkronos)