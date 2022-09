Ladispoli, palestre in orario extrascolastico: pubblicata la graduatoria definitiva

Ladispoli – L’Amministrazione comunale comunica che è stato pubblicato l’esito dell’avviso per l’assegnazione alle associazioni sportive delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico alle associazioni sportive – anno 2022/2023.

Per la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e la griglia di assegnazione alle associazioni sportive https://www.comunediladispoli.it/palestre-in-orario-extrascolastico-2022-2023-pubblicata-la-graduatoria-definitiva/notizia

