Mondiali di Volley Femminile, l’Italia in sfida oggi con il Kenya: diretta su Rai2

Arnhem – La Nazionale Femminile di Volley, impegnata nel Campionato del Mondo 2022, si prepara alle ultime partite della pool A che la vedranno in campo oggi contro il Kenya (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena) e domenica 2 ottobre contro l’Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena).

Le ragazze di Davide Mazzanti hanno sfruttato la giornata di riposo per recuperare dopo le fatiche contro il Belgio: match appassionante e combattuto, soprattutto nel secondo e terzo set. Con determinazione e carattere le campionesse europee sono riuscite a ottenere una vittoria molto preziosa per la classifica, e ancora di più in chiave seconda fase, nella quale le squadre si porteranno dietro tutti i risultati del primo girone. Nella pool A la Nazionale tricolore si trova al comando con 3 vittorie e 9 punti, davanti all’Olanda (2V e 6 punti) che stasera affronterà Porto Rico.

In attesa della sfida contro il Kenya, in casa azzurra a parlare è la regista Alessia Orro: “La giornata di riposo serve a ricaricare le energie, il match contro il Belgio è stato molto impegnativo, recuperare è importante per affrontare nella migliore maniera il match con il Kenya. Rispetto alle gare contro Camerun e Porto Rico, è stato molto diverso, avevamo davanti un avversario ostico. Il Belgio ha difeso tantissimo e per fare punto abbiamo fatto tanta fatica. Il nostro più grande merito, però, è stato quello di non mollare e perdere la testa quando eravamo sotto, invece, abbiamo lottato su ogni pallone. Sul set-point del Belgio, nel secondo set, devo ringraziare Cristina per quel pugno alla palla, io non ho pensato un secondo e mi sono buttata, non volevo che il parziale finisse in quella maniera. C’ho creduto, così come le mie compagne, al resto ha pensato Monica (De Gennaro n.d.r.) con quel numero in palleggio lungo, mentre le nostre avversarie già festeggiavano. Sono convinta che in quel momento per noi si è riaccesa una luce che ci ha accompagnato sino a fine partita.

Siamo consapevoli che contro di noi tutte le formazioni danno sempre il 100%, siamo la squadra da battere e a ogni partita dobbiamo aggiungere un tassello. Andando avanti nel Mondiale arriveranno sfide sempre più difficili, ma noi siamo pronte a questo, vogliamo confrontarci con le migliori avversarie e divertirci in campo.

Qui ad Arnhem ci aspettano ancora due gare, con il Kenya dovremo fare molta attenzione a non abbassare il ritmo, invece contro l’Olanda sarà necessario alzare l’asticella del nostro gioco, perché sono una buona squadra. Il nostro obiettivo è uscire da questo girone con il massimo dei punti”.

(federvolley.it)

