Paura al sul litorale pontino: tromba d’aria al Circeo

San Felice Circeo – Momenti di paura sul litorale pontino, flagellato dal maltempo. Ma non solo piogge e temporali: nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 settembre, poco dopo le 15, una tromba d’aria si è sviluppata tra i comuni di di San Felice Circeo e Terracina, in direzione della pontina. Il fenomeno è durato alcuni minuti e, successivamente, un altro vortice si è formato ma, in questo caso, l’imbuto non ha raggiunto il suolo, dissolvendosi in pochi istanti. Ora non resta che accertare eventuali danni.

