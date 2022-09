Pomezia, nuovo Protocollo Comune-Clinica Sant’Anna contro la violenza sulle donne

Pomezia – Il Comune di Pomezia e la Clinica Sant’Anna hanno siglato il nuovo Protocollo operativo di rete finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne che potenzia il Protocollo operativo interistituzionale di cui il Comune di Pomezia fa parte dal 2019 insieme al Tribunale di Velletri, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, al Tribunale per i Minorenni di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, alla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, alla Direzione Generale ASL Roma 6, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale Carabinieri di Roma e gli altri Comuni del circondario del Tribunale di Velletri.

Il Protocollo garantirà una stretta collaborazione tra il Comune di Pomezia, la Clinica Sant’Anna e lo Sportello donne per delineare prassi operative virtuose tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel percorso di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e i minori.

