Trenitalia: nuove assunzioni di diplomati e laureati

Trenitalia assumerà nuovo personale per diverse mansioni tra le quali: Addetti alla Consulenza Clienti, che dovranno accogliere, orientare ed informare i clienti in modo chiaro e trasparente anche in caso di criticità, rappresentare l’immagine dell’azienda ed essere il punto di riferimento per i viaggiatori, garantire la qualità dei servizi a terra e a bordo treno, offrire ai clienti un’esperienza di eccellenza e svolgere attività di promozione, vendita e realizzazione dei servizi; Operatori Polivalente di Condotta e Manovra, che dovranno effettuare l’unione e il distacco dei veicoli ferroviari e predisporne l’instradamento, comandare i movimenti di manovra, effettuare la trazione dei veicoli ferroviari, eseguire tutte le operazioni previste per la propria mansione dalla normativa vigente e dalle disposizioni e prescrizioni del gestore infrastruttura; Gestori Manutenzione Impianti Industriali, i quali dovranno supervisionare l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, attrezzature di lavoro e infrastrutture, supportare l’elaborazione dei capitolati e delle specifiche tecniche necessarie alla realizzazione di nuovi impianti e attrezzature, valutare documenti tecnici di gara per attività di manutenzione impianti e gestire la documentazione tecnica di impianti e attrezzature; Analisti di Dati, i quali dovranno prendere parte al progetto di sviluppo della cultura dell’innovazione, realizzare analisi e organizzare i dati, valutare i risultati, partecipare all’introduzione di nuove metodologie e tecnologie al fine di definire e realizzare processi di riorganizzazione aziendale. I requisiti da possedere, oltre al diploma e alla laurea, sono: orientamento al cliente, al risultato e agli obiettivi, intraprendenza, passione, precisione, proattività, teamworking, voglia di crescere, capacità di saper essere e saper fare, capacità organizzative e di analisi. Trenitalia, che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, è la principale società italiana nella gestione del trasporto ferroviario e ha tra i suoi obiettivi quello di garantire al paese un’offerta di servizi di qualità, in grado di soddisfare, in ambito sia nazionale che europeo, le esigenze di mobilità dei viaggiatori, impegnandosi a rendere sempre più moderna e funzionale la struttura industriale e indirizzare l’azienda verso traguardi di sviluppo tecnologico lavorando con lealtà e professionalità.

