A Roma l’ultimo saluto al duca Sforza Cesarini, “custode” del porto di Traiano a Fiumicino

Roma – “Abbiamo apprezzato la luminosità, la ricchezza e l’intensità della fede di Ascanio. Ed oggi questa sua consapevolezza si è trasformata nella concretezza della Pasqua di Gesù, il vivente”. Con queste parole il vescovo Gianrico Ruzza ha salutato la famiglia e gli amici radunati ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria in Valicella a Roma per le esequie del duca Sforza Cesarini, mancato martedì scorso.

Negli anni il duca Ascanio ha custodito con passione i resti dell’antico porto di Traiano, “sua dimora del cuore” a Fiumicino. Un luogo prezioso per la memoria della diocesi nata tra i moli dello scalo imperiale nei primi secoli del cristianesimo. “Desidero esprimere l’affetto della diocesi di Porto-Santa Rufina per la bella persona di Ascanio e gratitudine per il suo apporto nella vita della parrocchia di Porto e della nostra Chiesa”, ha aggiunto il pastore che ha ricordato il grande amore riservato dal duca alla storia e alla tradizione.

Una fede quella del duca caratterizzata dalla presenza alla Messa domenicale e dalla partecipazione ad altri momenti ecclesiali nei quali ha manifestato un’attenzione constante “alla vocazione vera che è la cittadinanza del cielo”. “Ciò che abbatte il dolore è la certezza della risurrezione e con questa nostra celebrazione accompagniamo Ascanio con la preghiera nel posto che merita, dove troverà riposo ai desideri e alle energie spese”.

Pertanto, l’invito ai giovani, ai tanti nipoti e agli amici a “non sciupare la vita ma di accogliere la testimonianza di questo nostro fratello. Oggi, celebriamo la vita e la pace e diciamo ad Ascanio di correre verso la vita”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link