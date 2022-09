Fiumicino – L’impegno per il territorio non si è mai fermato: ieri mattina, 29 settembre, si è riunito il direttivo di Forza Italia dove erano presenti, oltre al coordinatore Raffaello Biselli, anche il capogruppo di Forza Italia Alessio Coronas, per discutere dei temi centrali per la collettività. Obiettivo dell’incontro è stato fare il punto sullo stato generale delle cose, con una riflessione su quanto è stato fatto, su quanto Forza Italia sta facendo e su quali siano le prossime mosse da mettere in atto in futuro.

“Abbiamo da sempre agito per il bene dei cittadini – spiega Biselli – e tutti gli argomenti trattati hanno come priorità le loro necessità e quelle del nostro territorio. Non sono mancati confronti su tutte le criticità sollevate dalla cittadinanza stessa”.

“Miglioramento e valorizzazione devono essere le parole chiave con cui garantire il benessere della nostra città, – sottolinea Coronas – guardando con positività al futuro. Siamo pronti per le nuove sfide che il nuovo corso dell’Italia ci presenterà davanti, anche a livello territoriale”.

