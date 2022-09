Fiumicino. Bestemmia durante il Consiglio, Baccini: “La presidente Vona fa finta di nulla, inaccettabile”

Fiumicino – “Al di là delle questioni di merito riguardanti i punti all’ordine del giorno in Consiglio, e al netto delle eventuali problematiche aggiunte in discussione, c’è una cosa che non può essere tollerata: la mancanza di rispetto non solo dell’Aula, ma della sensibilità di una vasta parte della cittadinanza. Le battaglie ideologiche fatte in questi anni utilizzando l’aula consiliare – che peraltro non è il luogo istituzionalmente dedicato a questo – sono diventate arroganza e disprezzo dei valori altrui, come se fossero degni di rispetto solo i valori di una parte”.

A parlare è Mario Baccini, consigliere di opposizione e candidato sindaco a Fiumicino per il centrodestra e liste civiche, all’indomani dell’assise infuocata dal tema del Tpl. “E’ deplorevole ascoltare in Consiglio comunale esponenti della maggioranza bestemmiare… Ma è ancora più inquietante constatare che la Presidente del Consiglio comunale non abbia richiamato il capogruppo di maggioranza e proposto le sanzioni previste dalla legge…“, aggiunge Baccini.

“Ricordiamo che è una forza di rispetto che non avrebbe bisogno di norme specifiche; ma ricordiamo anche che la legge italiana ancora oggi prevede il reato di vilipendio alla religione, articolo 403 codice penale. Ma il punto non è giuridico, bensì di tolleranza e rispetto degli altri. La sinistra come sempre predica bene e razzola male… Nessuno della giunta, dal Sindaco al suo vice, hanno stigmatizzato il fatto, prendendone le distanze“, prosegue il candidato per il centrodestra e liste civiche.

“Il discorso sembra essere più ampio: si sta inaugurando di fatto sul territorio un neo paganesimo – conclude Baccini -. Dalla distribuzione di opuscoli pornografici nelle scuole, dalle risse da bar in Comune con rispettive denunce, fino ad arrivare alle bestemmie in diretta”.

