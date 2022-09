Flash mob dei giovani ambientalisti nel cuore di Roma: “E’ il momento di agire”

Roma – Si guarda con molta più attenzione, che non è mai abbastanza, alla salvaguardia dell’intero ecosistema che ci circonda, l’ambiente e la sua tutela, con uno sguardo sempre più vivace alle fonti ecosostenibili. Uno sguardo fresco che parte proprio dai giovani che tanto stanno facendo in tal senso. Ed è proprio questo il messaggio che i Volontari del Servizio Civile Universale, organizzatori dell’ultima iniziativa a Roma, nello stupendo scenario rivalutato dalla precedente Amministrazione Capitolina guidata dai Cinque Stelle e da Virginia Raggi di piazza Vittorio, hanno voluto far arrivare con il loro flash mob.

Tra gli organizzatori dell’evento a tinte green, anima insieme agli altri giovani dell’intera manifestazione, c’è stata proprio lei, Elisabetta Kalenda, ex volontaria del SC: “Sono molto contenta di vedere tutte queste persone qui riunite per un tema così importante come l’ambiente”. Secondo l’attivista ambientale bisogna sempre dar spazio, maggiore e di qualità, alle voci di chi ritiene che sia giunto il momento di fare qualcosa in più per l’ambiente in una nuova visione più attenta alle tematiche green, come giovani ed esperti in materia.

Kalenda ha inoltre voluto ricordare e ribadire che proprio i giovani si sono riuniti in piazza con un flash mob in un luogo multietnico che stanno cercando di portare alla luce “più voci, non solo quelle degli italiani. La voce di tutti coloro che vedono il degrado della città. Roma ha avuto uno choc a livello ambientale, lo vediamo dalla stessa differenziata. Adesso basta, è necessario un intervento, e noi siamo qui per questo“.

Durante i vari interventi ha preso la parola anche Tamir El Bendary, organizzatore del flash mob, ribadendo che il messaggio che deve passare e che deve essere urlato al mondo intero, “è quello di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e del nostro ecosistema, così come sancito dagli articoli 9 e 41 della Costituzione di cui noi, volontari del servizio civile, in particolare del Lazio che rappresento, ci facciamo concreti attuatori di questi principi“.

