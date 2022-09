Ladispoli, approvate tariffe e modalità di utilizzazione del Palasport Sorbo

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che la Giunta ha approvato le tariffe e le modalità di utilizzazione provvisoria del nuovo palazzo dello sport “Antonio Sorbo”.

In via provvisoria, tutti i soggetti interessati all’utilizzo del Palazzetto dello Sport potranno inviare apposita richiesta compilando il relativo modulo predisposto, presentandola direttamente all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente, oppure inviandola a mezzo PEC a comunediladispoli@certificazioneposta.it . Le richieste che perverranno per l’utilizzo provvisorio del Palazzetto dello Sport, saranno valutate dall’Amministrazione comunale tenendo conto dei seguenti criteri, le cui finalità sono sottese al miglior utilizzo dell’impianto e con l’obiettivo generale di soddisfare il maggior numero di richieste: sede operativa e attività sportiva svolta nel Comune di Ladispoli; anzianità di affiliazione a federazione sportiva nazionale dell’associazione; mancanza di idonei spazi per l’esercizio delle attività sportive; associazioni sportive dedite alla promozione e allo sviluppo dello sport in età giovanile; maggior numero di tesserati iscritti nell’associazione; categoria / serie del campionato cui partecipa la prima squadra dell’associazione.

Per la delibera di Giunta e il modulo di domanda https://www.comunediladispoli.it/palasport-sorbo-approvate-le-tariffe-e-le-modalita-di-utilizzazione/notizia

