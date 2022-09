Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un’area di bassa pressione posizionata sull’Europa centrale continuerà a richiamare in area mediterranea correnti umide e foriere di precipitazioni verso l’Italia. E’ una situazione che muterà poco nella sostanza nel corso delle due giornate di giovedì e di venerdì in quanto il minimo resterà pressoché stazionari. Avremo perciò l’insistenza di piogge, rovesci e temporali che potranno essere anche a carattere di nubifragio praticamente sempre sulle stesse zone che sono sostanzialmente l’area tirrenica e parte del Nord, soprattutto il Triveneto e in particolare il Friuli. Soltanto nella seconda parte del weekend una rimonta anticiclonica di matrice azzorriana riuscirà a conquistare gradualmente la Penisola portando un po’ di sole.

METEO VENERDÌ 30 SETTEMBRE: Nord, cieli chiusi con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio e localmente di forte intensità sul Friuli. Tendenza a graduali schiarite da ovest nella seconda parte della giornata. Centro, forti temporali e possibili nubifragi su Toscana, Lazio, Umbria e Marche soprattutto interne e settentrionali. Più riparato l’Abruzzo. Sud, instabile tra Campania e Molise con rovesci e locali temporali intervallati da ampie schiarite, qualche isolato piovasco anche in Sicilia. Perturbato in Sardegna con temporali e locali nubifragi sulla zona settentrionale. Temperature senza grandi variazioni. Venti moderati o localmente forti meridionali. Mari molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: l’approfondimento del vortice depressionario sull’alto Tirreno, porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche su Toscana, Umbria e Lazio. Previsti forti rovesci e temporali che colpiranno locali strisciate, specie su medio-basso Lazio e successivamente tra bassa Toscana, alto Lazio e Umbria. Accumuli localmente anche prossimi 60-90 mm, con possibili locali allagamenti. Altrove condizioni instabili, ma con intensità dei fenomeni più contenuti. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Noteremo giornate ancora instabili con rovesci e locali temporali, più diffusi e strutturati tra 29 setembre e 1 ottobre su Toscana, Umbria e Lazio; fenomeni localmente anche forti sia il 29 che il 30 con locali allagamenti o smottamenti. Migliora con l’arrivo di ottobre e nei giorni successivi grazie all’alta pressione, valori che tra 2 e 6 ottobre tenderanno a salire anche sopra i 24-25°C.

(Fonte: 3B Meteo)

