Nettuno – I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato una cittadina cinese, 54enne, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La donna sfruttava un’altra donna connazionale, pretendendo una percentuale su ogni prestazione eseguita all’interno di un appartamento nel centro di Nettuno, a favore di clienti di ogni estrazione sociale. I servizi offerti erano anche pubblicizzati tramite siti internet dedicati.

Dopo una breve attività di indagine, avuto contezza di quanto accadeva nell’appartamento grazie alle testimonianze di alcuni clienti, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz. L’appartamento è stato sequestrato, con l’applicazione dei sigilli per evitare l’accesso a terzi. Contestualmente sono stati sequestrati denaro contante e diversi cellulari utilizzati per organizzare gli incontri. Presso il Tribunale di Velletri, l’arresto è stato convalidato e la donna è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

