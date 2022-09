Partita per la pace: il Papa chiama, Roma e Lazio rispondono

Città del Vaticano – Il Papa chiama, As Roma e SS Lazio rispondono presenti. Torna quest’anno, infatti, la Partita per la Pace, evento benefico promosso dal Pontificio Movimento Scholas Occurrentes e avrà come slogan “We Play For Peace”. Durante la conferenza stampa di presentazione del match sono stati svelati quattro dei calciatori della squadra del Resto del Mondo: Ronaldinho, Ferrara, Stoichkov e l’ex giallorosso Caniggia.

In rappresentanza del giallorosso c’erano Marash Kumbulla e il Community Relations Department Director, Francesco Pastorella. “A questo tavolo – ha spiegato Kumbulla – non esistono avversari: siamo un’unica squadra impegnata e unita per la pace. Non saremo noi a far cessare le guerre, ma credo che tutti insieme, se andiamo in un’unica direzione, possiamo contribuire attraverso iniziative importanti e significative come queste a muovere le coscienze”.

“Siamo contenti, il calcio ha una grande responsabilità. Il Papa ci ha dato la missione di mandare questo messaggio importante e noi lo faremo a voce alta. In più sarà motivo per ricordare e ringraziare ancora una volta Maradona, per ciò che ha fatto in campo e fuori”., dice Ciro Immobile, capitano della SS Lazio, intervenuto all’evento assieme al presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito.

L’edizione 2022 della Partita per la Pace sarà molto speciale, sia per l’urgenza di un appello per la pace, sia perché sarà l’occasione per ricordare e celebrare Diego Armando Maradona, che nelle altre edizioni aveva supportato e partecipato all’evento, ed era stato capitano della squadra del Pontificio Movimento Scholas Occurrentes.

