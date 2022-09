Se finalmente ti sei deciso ad investire nella tua casa e a edificare un pergolato, puoi contattare una azienda specializzata in pergotende di varie tipologie, anche alla fini di stabilire quale è meglio per te.

Molte persone non sfruttano abbastanza il giardino che invece può essere reso praticamente abitabile semplicemente andando ad inserire una Pergola, altamente tecnologica magari, di modo da sfruttarne i benefici in tutto e per tutto. Magari le persone si adattano per qualche periodo utilizzando delle tende da sole che sono perfette ma devono essere collocate negli ingressi delle abitazioni, oppure possono andare a proteggere dal sole per una piccola porzione antistante all’abitazione stessa, ma non hanno un’estetica è una funzionalità degna di un reale pergolato. Per quanto riguarda, infatti, le pergole quelle classiche sono fatte quelle travi vanno a costituire una specie di veranda. Poi ci sono le pergotende che sono una sorta di ibrido tra le pergole e le tende da sole, sono costituite da strutture particolarmente agevoli e flessibili, danno una idea di essere particolarmente moderne e soprattutto sono mobili, il che le rende molto adatte ad una installazione rapida che non richieda dei permessi preliminari, dunque l’accesso a tutta una serie di pratiche burocratiche importanti. Quindi non abbiamo la necessità di avere il permesso del comune, perché la pergotenda non richiede un intervento edile come invece sarebbe per una veranda.

La pergotenda però non ha praticamente niente di meno rispetto ad una vera onda dal punto di vista della funzionalità anzi possiamo trovarne molti vantaggi proprio nel fatto di essere più flessibile rispetto al tipo di utilizzo, perché si rivela meno vincolante sotto molti aspetti.

Qual è la funzione di una pergotenda

Le persone che vogliono andare ad installare una pergotenda hanno bisogno di un elemento che funga da arredo, perché fa molto effetto un giardino così strutturato e curato in ogni dettaglio.

È vero che sotto largo tenda non passa la pioggia ma in realtà viene installata per proteggere più che altro dal sole alla pioggia resiste per quando capita, ma si sfrutta soprattutto quando c’è il bel tempo.

È una soluzione che è particolarmente richiesta dalle strutture pubbliche, quei locali come bar o ristoranti virgola che vogliono estendersi all’esterno con dei tavolini e invece di andare a montare delle singole tende che devono essere aperte e chiuse ogni volta, per motivi di pioggia ad esempio, possono avere delle strutture che sono più edificanti sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista funzionale.

In particolar modo può essere presa in considerazione la pergotenda bioclimatica che aumenta al massimo grado la sua funzionalità grazie al fatto che potrebbe avere un radiocomando che va ad aprire e chiudere le lamelle in modo da orientarle e riparare dal sole ma al contempo far circolare l’aria. Infatti se abbiamo un locale pubblico potrebbero esserci molte persone che stanno consumando i nostri prodotti, sedute comodamente sotto una pergotenda e vogliono godersi l’ombra ma anche il fresco e respirare aria pulita, non certo aria stagnante.