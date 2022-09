RU486: il Lazio è l’unica regione che consente l’uso della pillola abortiva

Roma – “Il Lazio è stata la prima Regione italiana a consentire l’utilizzo gratuito ed in sicurezza della RU486, il farmaco che viene utilizzato per indurre l’aborto farmacologico, in regime ambulatoriale ed anche a domicilio (possibile fino alla 7 settimana)”. A dichiararlo in una nota stampa è l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il protocollo operativo validato scientificamente – spiega l’Assessore – è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 26 gennaio 2021. Finora è stato un percorso di grande sicurezza, senza alcuna complicazione e siamo gli unici a livello nazionale a consentire la somministrazione della RU486 anche a domicilio, lì dove accertate le condizioni di sicurezza”.

(Il Faro online)

