Sofia – Il ventenne carrarese Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del ‘Sofia Open’, torneo Atp 250 sul veloce indoor dell’Armeec Arena della capitale bulgara, dotato di un montepremi di 534.555 euro, battendo per 7-6 6-1 il tedesco Jan-Lennard Struff, in un’ora e 15′ di gioco.

Domani, in semifinale, Musetti se la vedrà con il 26enne svizzero Marc-Andrea Huesler, n.95 del mondo, che ha eliminato il polacco Kamil Majchrzak.

Anche Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali. Torneo di cui Sinner è il detentore del titolo. Oggi l’altoatesino ha battuto per 6-2 6-3 l’australiano Aleksandar Vukic in un incontro dei quarti di finale.

