Sport e Tv: storie di canottaggio e scherma prossimamente sul grande schermo

Due grandi storie di sport sul grande schermo e prossimamente. Se una è già stata girata e messa in pellicola, pronta per essere mostrata a tutti, una è in divenire e in questi giorni sono iniziate le riprese. I protagonisti sono i campioni mondiali e olimpici che hanno diffuso valori e insegnamenti. Ognuno nel proprio sport di espressione. Il canottaggio e la scherma. ‘Due con’ che racconta la storia dei mitici Fratelli Abbagnale che vinsero le Olimpiadi di Seuol nel 1988 e ‘La Stoccata Vincente’ la storia di Paolo Pizzo, ex schermidore azzurro e vicecampione olimpico nella spada a squadre a Rio 2016, oggi nella Giunta Coni e vincente mental coach di grandi campioni azzurri (leggi qui), tratta dal suo libro autobiografico, uscito qualche anno fa.

La storia dei Fratelli Abbagnale andrà in onda su Rai3 il 7 ottobre alle ore 15,40 e sempre su RaiTv andrà prossimamente in onda il film sulla storia di Paolo Pizzo, ma su Rai1. Per quest’ultima narrazione i protagonisti saranno Alessio Vassallo e Flavio Insinna. Entrambi grandi storie di vita e di sport.

Sia per Giuseppe (oggi presidente della Federcanottaggio) che Carmine Abbagnale protagonisti diretti del docufilm preparato atleti che hanno scritto la storia del canottaggio e sia Paolo Pizzo che dopo aver vinto un tumore al cervello da bambino ha conquistato titoli mondiali e medaglie olimpiche nella scherma. Il film su Pizzo è una Produzione Anele in collaborazione con RaiFiction, con il patrocinio del Coni e della Federazione Italiana Scherma, mentre il docufilm sugli Abbagnale è una produzione Solaria Film, Peakok Film con RSI Televisione Svizzera in collaborazione con Rai Documentari.

Gli appassionati di sport aspettano ora sul divano, per emozionarsi ancora insieme ai campioni che diffondono valori di vita e di sport.

