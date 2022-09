Fiumicino – La pista ciclabile che costeggia la via Portuense, che va da Porto a Parco Leonardo, depredata. A denunciare la situazione è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia, che spiega: “Prima sono state danneggiate le parti elettriche riguardanti l’illuminazione, poi le parti riguardanti i punti SOS. Negli ultimi giorni, invece, sono stati divelti e portate via le balaustre di sponda del ponte di attraversamento del canale”.

“Questa Amministrazione ce la sta mettendo tutta per rendere strade e vie del territorio ottimali, puntando molto sul trasporto green. Ma serve anche la collaborazione dei cittadini. Davanti a gesti come questo l’impegno del Comune resta vano se non si ha rispetto per le cose di tutti”, conclude l’Assessore.

