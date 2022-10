Beach Volley: Nicolai-Cottafava volano in semifinale al Pro Tour di Parigi

Parigi – Grazie alla bellissima vittoria per 2-0 (21-19, 21-19) sugli olandesi Immers/Boermans, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno ottenuto l’accesso alla semifinale del torneo Elite 16 del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Parigi.

Una gara di carattere per gli azzurri che hanno dimostrato una certa superiorità e sono stati bravi a imporre il proprio ritmo nei momenti chiave del match.

Nel primo set gli azzurri sono partiti subito forte (8-4) imponendo il proprio gioco. Con il passare delle azioni Paolo e Samuele sono stati bravi a gestire il vantaggio e chiudere il set in proprio favore 21-19.

La seconda frazione ha visto nuovamente protagonista il duo tricolore che è partito con il piglio giusto (10-8). Nella fase centrale del set gli olandesi hanno provato a reagire, ma Nicolai e Cottafava hanno nuovamente ripreso a macinare buon gioco e punti (16-13) e hanno poi chiuso set e match (21-19) conquistando così un posto tra le migliori quattro formazioni del torneo parigino.

Gli azzurri torneranno sui campi del Roland Garros questa sera alle ore 22.15 (diretta sulla piattaforma Volleyball World TV) contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen per giocarsi un posto in finale. (federvolley.it)(foto@federvolley.it)

