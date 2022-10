Contratti di Fiume, avanti tutta: dalla Pisana nuovo stanziamento di oltre 130mila euro

Roma – “La giunta regionale ha approvato una delibera regionale che stanzia nuove risorse, pari a 133mila euro, per il piano di monitoraggio e l’attuazione dei Contratti di Fiume già sottoscritti dalla Regione Lazio e per i processi di Area Marina Protetta dell’Ente regionale Romanatura (Area Marina delle Secche di Tor Paterno) e del Comune di Ventotene (Area Marina di Ventotene Santo Stefano)”.

Ad annunciare la notizia Cristiana Avenali, Responsabile dei Contratti di Fiume della Regione Lazio che aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere tra le prime regioni che hanno deciso di puntare su questi strumenti partecipativi per tutelare e valorizzare l’ambiente, coinvolgendo Comuni, Enti Parco, associazioni, società e cittadini che vogliono collaborare nel prendersi cura del territorio e delle nostre straordinarie risorse ambientali con azioni concrete. Dopo la sottoscrizione dei contratti e la grande partecipazione, non ci fermiamo e continuiamo a sostenere i nostri contratti firmati nella fase di monitoraggio dell’attuazione delle azioni e nel monitoraggio delle possibili risorse necessarie per l’attuazione delle azioni previste. Così come sosteniamo quello che è un nostro fiore all’occhiello e cioè il processo dei contratti di Area Marina Protetta che ci vede come prima regione in campo nel panorama nazionale. Sono passi molto importanti nel percorso dei Contratti di Fiume, Lago, Costa e Foce e dei Contratti di Area Marina Protetta che ci permettono di garantire l’efficacia e la continuità delle azioni nonché di monitorare il raggiungimento dei risultati. Andiamo avanti su questa strada per una corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori, salvaguardandoli dal rischio idraulico e contribuendo allo sviluppo locale”.

I 10 processi giunti alla sottoscrizione dei Contratti che saranno finanziati sono: Contratti di Fiume dell’Aniene, del Tevere da Castel Giubileo alla foce, della Media Valle del Tevere, del fiume Paglia, del fiume Ufente, i Contratti di costa dell’Agro Pontino e della Riviera di Ulisse e foce del fiume Garigliano, i Contratti del lago di Bracciano e del lago di Bolsena, del fiume Marta e della costa tirrenica antistante Tarquinia e per il Contratto di fiume, costa e paesaggio Arrone, per i quali sono stati previsti finanziamenti per complessivi 50.000 euro per garantire la stabilità del partenariato e l’efficacia delle azioni. I due processi per la firma del Contratto di Area Marina Protetta riguardano le Secche di Tor Paterno e l’Area Marina Protetta di Ventotene Santo Stefano.

