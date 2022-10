Focene: partito il cantiere per la realizzazione dei due ponticelli su via Coccia Di Morto

Fiumicino – E’ ufficialmente partito il cantiere per la realizzazione dei due ponticelli su via Coccia Di Morto, a Focene. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che commenta: “E’ stato un percorso intricatissimo: da subito abbiamo avuto forti ritardi per ottenere i permessi dagli enti competenti, un iter che ha richiesto ben 3 anni. Poi, a dicembre 2021, è stata bandita una prima gara di 500mila euro alla quale hanno partecipato sei ditte, e tutte hanno fatto riserva a causa dell’aumento vertiginoso dei costi delle materie prime. La progettazione esecutiva era antecedente, pertanto tra l’emergenza Covid prima e la guerra dopo c’è stata una revisione dei prezzi ed un aumento impossibile da prevedere. Per questo la gara è andata nulla ed abbiamo deciso di aumentare a 600 mila euro; finalmente il 21 aprile scorso sono state aperte le buste ed abbiamo affidato l’appalto a Edil Pi.Ma Srl”.

Di concerto ai due ponticelli verranno fatte due rotonde con passaggi pedonali ed un nuovo tratto di ciclabile che andrà dalla prima rotonda di via dei Polpi a via del Consorzio Focense dove sarà la seconda rotonda, oltre all’innesco con la pista ciclopedonale in via Dei Nautili che prosegue per 700 metri verso il mare, già realizzata dal l’assessorato ai lavori pubblici negli anni scorsi.

“Sono tanti lavori connessi, per un’opera globale molto importante – conclude Caroccia –. Entro sei mesi, gestione dei materiali permettendo, avremo la conclusione dei lavori, e per l’estate prossima la ciclabile sarà operativa.

L’occupazione delle aree, regolarmente sottoscritte con le proprietà, ha fatto slittare l’inizio del cantiere, ma ora finalmente sono partiti i lavori per quest’opera che sarà funzionale per i residenti e per i molti ciclisti che arrivano dalla Capitale, Parco Leonardo o Isola Sacra, che potranno fermarsi a Focene per godere di molteplici punti ristoro per un aperitivo al tramonto e non solo.

