SITUAZIONE. Il vortice che venerdì si è formato sulla Francia mediterranea scorrerà sabato sull’Italia centro-meridionale spostandosi molto velocemente da ovest-nordovest a est-sudest. La perturbazione collegata coinvolgerà nella giornata di sabato le nostre regioni centro-meridionali con fenomeni di instabilità localmente ancora intensi, mentre avrà abbandonato il resto d’Italia. Nel frattempo l’anticiclone tornerà a rinforzare ed espandersi dall’Europa sudoccidentale verso quella centrale, abbracciando progressivamente anche l’Italia. Sulla nostra penisola i suoi effetti si avvertiranno soprattutto dalla giornata di domenica, quando il tempo si stabilizzerà un po’ ovunque e le temperature torneranno ad aumentare anche vistosamente

METEO SABATO 01 OTTOBRE. In prevalenza soleggiato al Nord, Sardegna e regioni tirreniche centro-settentrionali. Faranno eccezione annuvolamenti sulle zone alpine, anche compatti sui confini, associati a qualche pioggia su quelli svizzeri con limite neve in rialzo da 2200m a 2800m entro sera. Un po’ di variabilità sulle regioni centrali interne ed adriatiche con qualche pioggia intermittente più frequente tra Umbria e Abruzzo. In prevalenza soleggiato in Sardegna. Tempo ancora instabile al sud con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Molise e alta Puglia, localmente anche di forte intensità, in estensione alla Calabria, specie tirrenica, e al nord della Sicilia. Entro sera però attenuazione dei fenomeni in Campania, successivamente anche altrove, con schiarite in arrivo. Venti tesi di Maestrale sui bacini occidentali, da sudovest sullo Ionio. Temperature in ripresa al Nord, in calo al Centro-Sud.

METEO DOMENICA 02 OTTOBRE. L’anticiclone tornerà ad espandersi dall’Europa sudoccidentale verso quella centrale, determinando anche sull’Italia una maggiore stabilizzazione del tempo nella giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni in gran parte soleggiate, pur con una residua variabilità al Sud dove le piogge andranno gradualmente esaurendosi. Alcuni addensamenti sparsi potranno coinvolgere l’alto versante tirrenico, con possibili pioviggini in Toscana. Con il rinforzo dell’alta pressione dall’ovest Europa le temperature dovrebbero subire un netto aumento con massime diffusamente ed ampiamente oltre i 20°C, localmente anche superiori a 25°C.

SABATO: la circolazione depressionaria in graduale indebolimento, apporterà ancora delle residue precipitazioni tra aretino, perugino e aree appenniniche laziali fino al mattino. A seguire condizioni di stabilità, con prime schiarite a partire da ovest. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Venti in attenuazione dai quadranti occidentali. Mare tra mosso e poco mosso.

DOMENICA: Isolati piovaschi su alta Toscana, prevalentemente stabile altrove. Nebbie e nubi basse la faranno da padrone sulle vallate interne tra notte e metà mattino. Valori termici in calo nei valori minimi, in aumento nei massimi. Mare da quasi calmo a mosso.

Noteremo giornate ancora instabili con rovesci e locali temporali, più diffusi e strutturati tra 29 setembre e 1 ottobre su Toscana, Umbria e Lazio; fenomeni localmente anche forti sia il 29 che il 30 con locali allagamenti o smottamenti. Migliora con l’arrivo di ottobre e nei giorni successivi grazie all’alta presione, valori che tra 2 e 6 ottobre tenderanno a salire anche sopra i 24-25°C.

