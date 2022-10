Mondiale di Triathlon, Mairhofer è argento nell’XTerra

Secondo posto, all’XTERRA World Championship di Molveno, il primo a svolgersi lontano dalle Hawaii e ben organizzato da X-TRIBE, per Sandra Mairhofer che – a sorpresa – è stata preceduta dalla francese Solenne Billouin. Al terzo posto si è piazzata un’altra francese, Alizee Paties, mentre l’altra italiana Marta Menditto ha concluso al quinto posto.

In campo maschile il primo degli italiani è stato Franco Pesavento, decimo, con Federico Spinazzè 17simo e Michele Bonacina 18simo.

Vincitore è stato il Francese Arthur Serrière, che è riuscito a coronare il suo sogno e vincere il suo 15esimo XTERRA full e il primo World Championship, precedendo l’altro francese Arthur Forissier e lo spagnolo Ruben Ruzafa. (fitri.it)(foto@fitri.it)

