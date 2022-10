Scontro fra 4 auto nella notte sul Raccordo: morto un 20enne di Fiumicino

Fiumicino – Notte di sangue sulle strade della Capitale. Tre gli incidenti gravi avvenuti, in tre diverse aree della città. Il peggiore quello avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, carreggiata interna, in prossimità del km 38. dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra dell’Eur (11/A): per cause ancora in corso di accertamento, quattro vetture si sono scontrate. Nel sinistro ha perso la vita un giovane di Fiumicino, di 20 anni. Tre le persone rimaste ferite nell’impatto, tutte trasportate in ospedale in codice giallo.

In mattinata, dopo gli accertamenti di rito, i poliziotti della Stradale hanno arrestato una delle persone coinvolte nell’incidente. Secondo quanto si apprende, si tratta di un uomo di 43 anni, trovato positivo all’alcoltest, e arrestato per omicidio stradale.

I pompieri della Capitale sono intervenuti anche in via Ardeatina, incrocio via di Vigna Murata, per un’auto ribaltata. Sul posto la squadra del Tuscolano 2 (12/A) che ha prontamente estratto il conducente incastrato nell’abitacolo dell’auto. L’uomo, una volta affidato al 118, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Sant’Eugenio.

Altro intervento sulla Cassia Bis all’altezza del km 4, con la squadra di Campagnano (31/A) per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto. Necessario l’intervento dei soccorritori VVF che hanno estratto dall’abitacolo dell’autovettura un uomo intrappolato. lo stesso è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale Sant’Andrea.

