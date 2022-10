Ufo nei cieli dell’Italia: veri avvistamenti o segnalazioni ingannevoli?

Nonostante ci siano state alcune associazioni a raccontare di avvistamenti in tutta Italia, in realtà c’è stato ben poco di non identificato. Ogni testimonianza di cui si viene a conoscenza, rappresenta per noi un caso da studiare e cercare di capire quale ne sia stata l’origine, ma come nei mesi precedenti, anche luglio ed agosto ci hanno riservato pochissime sorprese. Al contrario di quanto affermato lo scorso anno (leggi qui).

La novità di questa estate post pandemia, ci ha preso alla sprovvista, facendoci azzardare speculazioni sociopsicologiche che hanno tirato in ballo il lockdown e la voglia di un ritorno alla normalità che ha fatto modificare il nostro modo di guardare il cielo. Ed ecco che mentre nell’anno passato abbiamo avuto in agosto 3 soli casi, nel 2022 gli avvistamenti di cui siamo a conoscenza sono invece 8. Al contrario andiamo a leggere moltissimi articoli, che ci descrivono di luci in cielo o sotto il mare, che sono quasi sempre dovuti all’aver visto i treni di luci delle costellazioni di satelliti Starlink, droni, palloncini luminosi, subacquei a caccia notturna e, negli ultimi giorni, anche la ingombrante e luminosa presenza del pianeta Giove, ben visibile la notte. Qualcuno potrebbe dire che al Cisu arriva solo una minima parte delle segnalazioni che giungono alle altre associazioni, ma non è così, in quanto da noi viene anche catalogata ogni testimonianza singola che appare sui vari media, per cui non sono molti gli avvistamenti in sé, in quanto le diverse fonti, come siamo abituati a leggere da tempo, sono riprese e spesso copiate da altri giornali. Questa fotocopiatura delle notizie singole, trae in inganno il lettore, che non avendo il reale polso della situazione, tende a credere ad un grande numero di avvistamenti, molti di più di quanto essi non siano in realtà.

Abbiamo contato e conservato la bellezza di 191 articoli su avvistamenti, quasi tutti causati dai satelliti di Elon Musk. Praticamente ci sono stati 20 volte più articoli degli avvistamenti stessi. Voglia di Ufo a tutti i costi? Eppure di notizie importanti ce ne sono state tante in questi giorni, ma è come se il lettore volesse leggere qualcosa a cui era abituato da tempo, come il venire a conoscenza di quei tanti casi di avvistamento senza i quali non è proprio estate. Gli Ufo ci tranquillizzano? Fanno parte di quell’aspettativa misteriosa, rassicurante, in mezzo alle tante, troppe notizie che ci preoccupano e ci fanno perdere di vista la visione del nostro futuro con sempre meno certezze. Interpretazioni che lasciamo fare ai sociologi. A noi non resta che vedere quanto spesso si gonfino a dismisura quei pochi e scarni resoconti che ad un primo ascolto fanno capire di solito quale sia stata l’origine dell’avvistamento, di solito banale e con pochissimo mistero.

* Stefano Innocenti –

Cisu – Centro Italiano Studi Ufologici

Se osservate una luce o un qualcosa in cielo che, in tutta coscienza, non riuscite a spiegarvi, inviate una mail a misteri@ilfaroonline.it e mettetevi in contatto con il Cisu, al sito www.cisu.org oppure all’indirizzo www.ufotuscia.it

