Previsioni meteo Italia

STIUAZIONE. Dopo tanti giorni di pioggia e di clima più freddo del normale, l’autunno fa un deciso passo indietro. Confermata sull’Italia una fase più stabile e soleggiata che andrà a coincidere o quanto meno a favorire le operazioni della vendemmia, probabilmente anche rimandata in diverse regioni a causa del maltempo. A venirci incontro sarà l’anticiclone delle Azzorre che in parte si ibriderà persino con quello africano regalandoci una manciata di giorni di tempo asciutto. Sicuramente fino a metà settimana compreso giovedì pur con qualche leggera insidia che dovrà essere meglio valutata ma facciamo una panoramica completa del periodo in esame con qualche considerazione su quello successivo.

METEO LUNEDI’ 03 OTTOBRE. Nord: Cielo poco nuvoloso, salvo locali banchi di nebbia al primo mattino lungo il Po e qualche addensamento in più su Alpi orientali e Liguria di levante. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 23 e 27.

Centro: Variabile in Toscana, ben soleggiato altrove con qualche velatura; locali foschie all’alba sui fondovalle appenninici. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 23 e 27.

Sud: Poco nuvoloso salvo locale instabilità sulla Calabria tirrenica. Temperature stabili, massime tra 23 e 29.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: insistono condizioni prevalentemente altopressorie su Toscana, Umbria e Lazio con stabilità prevalente. Nebbie o nubi basse tra notte e metà mattino sulle vallate interne. Temperature stabili o in ulteriore ripresa nei valori massimi. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Con l’arrivo di ottobre condizioni atmosferiche in miglioramento grazie all’alta pressione, valori che tra 2 e 6 ottobre tenderanno a salire anche sopra i 24-25°C. Tornano però anche le nebbie nelle vallate interne tra notte e metà mattino. Della variabilità e successivamente dell’instabilità in arrivo solo dopo il 9-10 ottobre.