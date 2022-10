Mondiali di Calcio amputati, l’Italia supera l’Uruguay e conquista gli ottavi

Prosegue la scia positiva degli Azzurri nella Coppa del Mondo di Calcio amputati a Istanbul. L’Italia vince per 2-1 anche il secondo match del Mondiale contro l’Uruguay e, a punteggio pieno dopo due partite, guadagna l’accesso agli ottavi della rassegna iridata.

La partita è da batticuore con un inizio precipitoso in cui la formazione sudamericana realizza subito il gol del vantaggio prima dello scadere dei due minuti. Qualche manciata di secondo dopo però, su rinvio del portiere italiano Daniel Priami, un difensore uruguaiano fa autogol di testa e riporta suo malgrado la situazione in parità. La seconda rete azzurra parte da un’azione di contropiede ben orchestrata con Emanuele Padoan che tira in porta, il portiere avversario che respinge ma che poi non può più nulla contro il tap-in di Lorenzo Marcantognini, al suo secondo gol al Mondiale. Il risultato di 2-1 chiude già il primo tempo, si conferma anche nei successivi 25 minuti e regala la gioia di un secondo successo azzurro con pass diretto al prossimo turno.

A fine match l’attaccante Vincenzo De Fazio commenta: “Sono contentissimo che abbiamo vinto e ce lo siamo meritato. La partita è stata subito tosta perché lì davanti ci hanno messo un po’ in difficoltà visto che non li conoscevamo bene. Poi ci siamo rimessi in partita, abbiamo subito pareggiato con un’autorete e poi abbiamo fatto il gol (della vittoria). Abbiamo fatto quello che dovevamo, due vittorie su due, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato”.

Il CT Renzo Vergnani si dice più che soddisfatto: “La partita è stata durissima con occasioni da una parte e dall’altra. Siamo contenti. È stata una partita vinta col cuore”.

Domani, lunedì 3 ottobre alle 12:30, con la qualificazione agli ottavi in tasca, l’Italia sarà chiamata all’ultima prova del girone contro l’Angola, detentrice del titolo mondiale e attualmente prima in classifica nel gruppo F.

I gironi del Mondiale

Girone A: Turchia, Haiti, Francia, Liberia

Girone B: Messico, Giappone, Colombia, Germania

Girone C: Inghilterra, Argentina, USA, Indonesia

Girone D: Brasile, Irlanda, Iran, Marocco

Girone E: Polonia, Spagna, Uzbekistan, Tanzania

Girone F: Angola, Italia, Uruguay, Iraq

Partite Italia

1 ottobre: Italia vs Iraq 2-0

2 ottobre: Italia vs Uruguay 2-1

3 ottobre, ore 12:30: Angola vs Italia

5 ottobre: ottavi di finale

6 ottobre: quarti di finale

7 ottobre, ore 17 e ore 19: semifinali

9 ottobre, ore 19: finale

Foto Augusto Bizzi

