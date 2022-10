MotoGp, al Gp di Thailandia vince Miguel Oliveira

Miguel Oliveira su Ktm si aggiudica il MotoGp Thailandia 2022, corso sul bagnato. Alle sue spalle Jack Miller su Ducati, terza l’altra Ducati di Pecco Bagnaia che allunga in classifica sul leader Yamaha Fabio Quartararo, diciassettesimo, che vede l’italiano a meno 2 punti dal vertice della classifica.

Ai piedi del podio una terza Ducati, quella di Johann Zarco. La lotta per il titolo è apertissima, con altri tre Gp da correre. (Adnkronos)

Foto Red Bull KTM Factory Racing Twitter

