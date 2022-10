Anzio, grande partecipazione all’evento della Polizia di Stato

Anzio – Con grande partecipazione e soddisfazione della cittadinanza, si è svolto sabato l’evento organizzato dalla Polizia di Stato, dalla Città di Anzio e dall’Associazione Commercianti e Artigiani in piazza Pia e in Piazza Garibaldi. La manifestazione ha visto come protagoniste le varie specialità della Polizia di Stato: la Polizia Stradale, con un programma dedicato alla sicurezza stradale, i cinofili e gli artificieri dell’U.P.G.S.P. della Questura di Roma con dimostrazioni pratiche, la Polizia Scientifica con il suo Full Back per la ricostruzione di una scena del crimine, gli atleti delle Fiamme Oro che si sono esibite mostrando le loro discipline e allietando i più piccoli.

Ma c’è stata anche tanta prossimità e attività divulgativa grazie alla presenza del Camper Rosa della campagna “Questo non è amore”, dove una equipe specializzata nel contrasto alla violenza di genere ha potuto rispondere alle domande e ai dubbi dei cittadini, con consigli e materiale informativo mentre gli agenti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato di Anzio hanno promosso, con uno stand dedicato, il progetto “Scuole sicure” e la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, due tematiche molto sentite in questo momento storico e a cui viene dedicata particolare attenzione da parte della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio la giornata è stata allietata dalle note della Fanfara della Polizia di Stato che, con il suo sconfinato repertorio, ha accompagnato tutti i presenti.

