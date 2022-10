Badminton, Toti vince l’oro al Guatemala International e scala la classifica mondiale

Si è conclusa con la medaglia d’oro l’avventura dell’azzurro Giovanni Toti al Guatemala International di Badminton. Il portacolori dell’Esercito Italiano è stato perfetto nell’intero torneo cedendo un solo set agli avversari e non è stato da meno neanche in finale superando con un doppio 22-20 il salvadoregno Uriel Francisco Canjura Artiga.

I preziosi punti conquistati permetteranno a Giovanni Toti di scalare almeno una decina di posizioni nel ranking mondiale, portandosi alla soglia della Top 100.

(Fonte e Foto badmintonitalia.it)

