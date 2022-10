Cade in piscina e rischia di annegare mentre è in crociera: bimbo di 9 anni salvato da Ares 118 e Guardia Costiera di Fiumicino

Fiumicino – Tragedia sfiorata nella notte: un bambino americano di 9 anni è caduto accidentalmente in piscina ed ha rischiato di annegare, mentre era in vacanza con la famiglia su una nave da crociera. E’ quanto accaduto intorno all’1:30, quando il personale dell’Ares 118 è intervenuto per recuperare il bambino, che era stato prelevato dall’imbarcazione con la motovedetta della Guardia Costiera .

Immediati i soccorsi dell’Asi 659 e dell’automedica 720. Vigile e cosciente, il bambino è stato trasportato in codice rosso al Bambin Gesù di Roma per il trattamento delle cure del caso.

