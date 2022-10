Fiumicino, entrano in vigore gli orari invernali di sollevamento del Ponte 2 Giugno

Fiumicino – Sono in vigore da oggi, lunedì 3 ottobre, gli orari invernali di alzata del Ponte 2 Giugno. I nuovi orari, saranno in vigore fino al 31 marzo 2023 e il ponte si alzerà secondo il seguente calendario:

Lunedì: ore 15:00;

Giovedì: ore 9:30 e 15:00;

Sabato: ore 8:15 e ore 15:00;

Domenica e festivi: ore 8:15 e ore 15:00.

Le manovre straordinarie di sollevamento saranno possibili in caso di condizioni meteorologiche avverse e con preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Roma. Le manovre straordinarie avverranno previa richiesta ufficiale di uno dei rappresentanti legittimati della Società Cooperativa “Pesca Romana” e/o dei servizi portuali e tecnico nautici (Capitaneria di Porto) i cui nominativi dovranno essere comunicati entro il 4 ottobre ai seguenti indirizzi pec: protocollo.generale.fiumicino.rm.gov.it

e cp-romafiumicino.mit.gov.

