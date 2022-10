Fiumicino: ripartono i lavori per la Città dei Bambini al parco Tommaso Forti

Fiumicino – “Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della Città dei Bambini all’interno del Parco Tommaso Forti a Isola Sacra”. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Roberto Cini. “Dopo lo stop dovuto ai ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni del genio civile – prosegue – oggi, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, all’assessore al Bilancio Anna Maria Anselmi e alla dirigente d’area Maria Teresa Altorio, abbiamo verificato di persona nel cantiere la ripartenza dei lavori. Adesso si procederà celermente al completamento della seconda parte del parco, con la realizzazione del bar/ludoteca, dei servizi igienici e dell’area cani. Siamo in attesa anche dell’arrivo dei giochi, già ordinati, e della sistemazione delle alberature. Ringrazio la Dirigente, gli Uffici e i tecnici che stanno seguendo la ristrutturazione del parco”.

