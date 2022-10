Focene, autovelox su via Coccia di Morto: “Inattivi fino al completamento dei lavori”

Fiumicino – “A differenza delle notizie che si stanno diffondendo in queste ore sui lavori che interessano un tratto di via Coccia di Morto a Focene, si comunica che al momento, e per la durata degli interventi, i due autovelox rimangono inattivi”. E’ quanto dichiara la Comandante della Polizia locale Daniela Carola, in seguito a commenti e notizie circolate sui social, in merito al cambio del limite di velocità su via Coccia di Morto.

Gli autovelox, infatti, saranno inattivi “in attesa della nuova taratura – spiega Carola – che si stabilirà a seguito dei nuovi lavori e che verrà preventivamente comunicata trattandosi di una strada comunale”.

