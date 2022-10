Anzio – “Vogliamo solo una scuola normale”: questo il grido dei giovani studenti dell’Istituto Nautico di Anzio che questa mattina, 3 ottobre 2022, si sono riuniti insieme ai genitori, in via Filibeck per manifestare contro la chiusura della loro scuola e che ora sono costretti a seguire lezioni pomeridiane presso un altro istituto.

La loro scuola è stata chiusa questa estate per inagibilità e gli studenti sono ora ospitati presso l’Istituto Superiore Colonna Gatti. Ciò ha comportato uno slittamento dell’orario in cui si tengono le lezioni: “I nostri ragazzi entrano alle 13 e finiscono alle 16 – spiega la mamma di uno studente del Nautico -, ma presto questo orario si allungherà, impedendo ai nostri figli di avere una vita sociale, sportiva o più semplicemente un equilibro sano nella loro quotidianità. Siamo mamme preoccupate per il futuro dei nostri figli, ma nessuno ci ascolta”.

Obiettivo della protesta di oggi è stato, infatti, dare voce a questo problema: la manifestazione è iniziata in via Filibeck ed è proseguita fino a Piazza Battisti, sotto la sede del Comune. Un corteo fatto di musica, applausi dei passanti e degli studenti affacciati dalla finestre degli altri istituti, ma soprattutto delle urla dei ragazzi: “No al serale, vogliamo una solo una scuola normale” è quello che chiedono a gran voce, per un ritorno alla normalità con la riapertura della vecchia scuola o con l’apertura di una nuova sede.

Al termine del corteo il Sindaco di Anzio ha fatto salire 3 rappresentanti dei genitori e 3 studenti per discutere sulle criticità e i disagi in corso: “Dall’incontro – spiegano le mamme presenti alla manifestazione – è emerso che l’Amministrazione si sta adoperando per trovare delle aule disponibili in altri istituti, dislocati nel Comune di Nettuno. Sembrerebbe che manchino solo gli ultimi aspetti burocratici e che tutto si formalizzi entro il 15 ottobre. Auspichiamo che questa sia la soluzione al problema ed attendiamo l’altra riunione che si terrà in settimana, per avere ulteriori delucidazioni”.

