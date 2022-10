“Mi apra, mi è caduto l’anello sul suo balcone”: e svaligiano la casa dell’anziana

Roma – Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del III Distretto Fidene Serpentara, a seguito di approfondite e tempestive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di una 26enne, gravemente indiziata di aver commesso, in concorso con altra persona, un furto aggravato nei confronti di una anziana donna avvenuta lo scorso giugno.

Le attività di indagine espletate hanno consentito di accertare che la giovane donna si era presentata con una complice presso l’abitazione della vittima e, con la scusa di verificare la presenza di un anello sul balcone della stessa, asseritamente cadutole dal piano superiore, è riuscita ad entrare. Una volta in casa però, mentre la complice distraeva l’anziana signora, l’altra metteva a soqquadro l’abitazione asportando oggetti di valore e denaro contante.

Nelle successive attività rilevante è stato anche l’apporto della Polizia Scientifica intervenuta a casa della vittima, dove gli accertamenti tecnici hanno evidenziato la presenza di una impronta papillare su una scatola di metallo nella camera da letto. Individuata la possibile responsabile del furto, è stata poi riconosciuta dall’anziana donna. Dopo la notifica del provvedimento da parte degli agenti della Polizia di Stato la giovane donna, dimorante all’interno di una roulotte ad Ardea, è stata accompagnata in carcere. Sono in corso le indagini finalizzate al rintraccio della complice.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

