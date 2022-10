Raccolta differenziata: ad Ardea la sensibilizzazione parte dalle scuole

Ardea – Iniziare dai bambini per coinvolgere tutte le famiglie ed effettuare una buona raccolta differenziata dei rifiuti. È questo l’obiettivo che intende perseguire il Comune di Ardea in stretta sinergia con la Società “L’Igiene Urbana Evolution” (gestore del servizio di igiene urbana in Ati con la ditta “Blue Work”) e con tutte le scuole del territorio.

Per questo motivo, nei giorni scorsi, è stato promosso un incontro con i Dirigenti Scolastici dei tre Istituti Comprensivi di Ardea (Carlo Eufemi per l’IC Ardea 1, Fulvia Schiavetta per l’IC Ardea 2 e Isabella Iannuzzo per l’IC Ardea 3), durante il quale è stato illustrato il progetto che, in questo mese di ottobre, verrà attuato in tutte le aule scolastiche, al fine di coinvolgere i bambini nella differenziazione dei rifiuti, illustrando loro le cinque “regole d’oro” per la gestione degli scarti: separare le tipologie di rifiuto, eliminare eventuali residui di cibo o altri scarti dal materiale differenziabile, appiattire i contenitori, conferire i rifiuti nella giusta frazione e non abbandonare alcunché nell’ambiente.

“Crediamo che, per educare gli adulti a una corretta differenziata, si debba partire proprio dai nostri bambini – commenta il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente di Ardea, Lucia Anna Estero -. Saranno loro il ‘motore’ che consentirà alle nostre famiglie di rispettare ancora di più l’ambiente: li coinvolgeremo con delle campagne mirate che partiranno nei prossimi giorni e vedranno anche l’installazione nelle aule di piccoli mastelli all’interno dei quali gli alunni potranno conferire i rifiuti prodotti a scuola. Ringrazio fin d’ora i Dirigenti Scolastici che hanno partecipato all’incontro preparatorio dell’iniziativa e che hanno accolto con entusiasmo il progetto dedicato ai più piccoli”.

