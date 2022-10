Santa Marinella, Tidei: “Nuove proposte sulla piscina comunale”

Santa Marinella – In merito alla situazione sulla piscina comunale abbandonata ed oggi mirino di vandali e zingari in azione, il sindaco Pietro Tidei risponde: “Anni fa a Santa Marinella è sorta una piscina, la cui collocazione non era del tutto esatta, il posto non era consono accanto alla ferrovia ed infatti per questo è stata dichiarata da subito inagibile per il logoramento di alcune strutture portanti.

Una volta insediata l’amministrazione comunale, con un mutuo di 1 milione e mezzo di euro e con l’autorizzazione dell’Istituto del Credito Sportivo, ha deciso di non rimettere mano alla struttura che già in partenza aveva avuto problemi, bensì con un finanziamento del Pnrr ha preferito dare alla Città una nuova costruzione nel cuore della Perla che fosse più capiente, più bella, a norma di legge, con un grande parcheggio e soprattutto accanto a tutte le altre discipline sportive, optanto per la Città dello Sport con lo stadio Fronti, vicina al campo da rugby, al Palazzetto, completando quindi in un unico polo sportivo tutte le discipline.

La delibera poi approvata era entrata in gara. La vecchia struttura sita sulla via Aurelia all’epoca fu messa in vendita e in concessione, lasciando la possibilità a chi fosse interessato di prenderla in gestione per realizzare attività o, come dissi a suo tempo, una beauty farm. Per quanto riguarda i vandali che effettuano l’ingresso presso l’impianto, con l’installazione delle 50 telecamere collocate sul nostro territorio, risolveremo anche questo problema, installandone una proprio presso la struttura, per la quale in questi anni abbiamo aperto tre gare, tutte andate deserte.

Soltanto oggi abbiamo ricevuto due proposte, una di un privato per l’acquisto e l’altra di una cooperativa per la gestione, le stiamo valutando entrambe con l’augurio di poter presto vedere sorgere una nuova attività alle porte della città” ha spiegato il primo cittadino, aggiungendo che la colpa di tutta questa vicenda non appartiene a nessuno. “La colpa non è del Comune, noi abbiamo scelto di spendere soldi su un nuovo impianto piuttosto che rimettere mano su qualcosa che era già inagibile ai tempi e che ha anche provocato disagi alla linea ferroviaria in occasione del maltempo, come è accaduto tre anni fa, quando con il forte vento il tetto dell’impianto è stato divelto e le lamiere hanno tranciato i cavi della ferrovia, causando disagi ai pendolari per l’interruzione della circolazione per un’intera giornata.

Abbiamo quindi optato per realizzare una nuova costruzione al centro della città, in un luogo di incontro di tanti sportivi, per poter avere a disposizione anche un’ampia offerta sportiva presso la Città dello Sport, permettendo alle famiglie di poter scegliere se praticare il nuoto, giocare a calcio, correre sul campo di aletica, fare canestro, giocare nella squadra di pallavolo e seguire le proprie passioni sportive nel cuore della Perla”.

