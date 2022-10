Lo aveva portato lontano da Ostia il suo sogno di correre sulle due ruote. E’ la storia comune a tanti ragazzi e piloti cresciuti con il desiderio di far parte del mondo dei motori, sia nel motociclismo che in Formula Uno.

Federico Esposto aveva realizzato il suo grande desiderio e correva con la TooFast. Il suo giovane cuore di 27 anni ha smesso di battere ieri pomeriggio, sulla pista di Misano durante una gara della Classe 600 Pro, nell'ambito del Misano World Circuit e valida per la Coppa Italia Amatori (leggi qui). Il tragico fatto è avvenuto al secondo giro della gara e quest'ultima è stata immediatamente chiusa. Il ragazzo lidense è morto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi prontamente arrivati. La notizia della sua scomparsa è stata poi diffusa dalla Federazione Italiana Motociclismo. Quest'ultima insieme al Misano World Circuit e l'organizzatore del Trofeo Italiano Amatori fanno sapere di 'essere vicini alle famiglie coinvolte'. Un altro pilota coinvolto nell’incidente, Marco Sciutteri di Bologna, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Cesena ed è in gravi condizioni.

All’età di 5 anni Federico aveva iniziato a correre sulle minimoto ed era un ragazzo solare, generoso e pieno di vita. La società TooFast dichiara: “Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo tragico momento”. Come riporta Roma Today. Anche il Gentlemen's motor club, per cui Esposto era tesserato, piange il pilota deceduto.

