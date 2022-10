Civitavecchia, varata la convenzione con Ater

Civitavecchia – “Il varo della convenzione con Ater chiude la stagione dei contenziosi ed apre quella di un ritorno alla politica del fare in ambito di edilizia residenziale pubblica”. Così il consigliere Raffaele Cacciapuoti, delegato ai rapporti con Ater, all’indomani dell’approvazione dello schema in Consiglio comunale. “Il voto dell’altro giorno è stato il punto di arrivo di un lungo percorso amministrativo, dovrà però anche essere il punto di partenza di un’attività che dovrà avere al centro dell’attenzione i bisogni abitativi della nostra città”, conclude Cacciapuoti.

Si registra anche il commento del Sindaco, Ernesto Tedesco: “Abbiamo voltato pagina, eliminando gli ostacoli ad una politica della casa proficua sul nostro territorio. Un merito di cui va dato atto al consigliere Cacciapuoti, che ha portato avanti in questi mesi un difficile ed oscuro lavoro di ricomposizione. Ringrazio lui e ringrazio anche gli Assessorati diretti da Dimitri Vitali ed Emanuela Di Paolo, per aver saputo centrare l’obiettivo gettando le basi per un rapporto proficuo con l’Ater, nell’interesse esclusivo della città”.

